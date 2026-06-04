Argentina y Estados Unidos avanzan hacia acuerdos de cooperación en materia militar

El Ministerio de Defensa argentino explicó que uno de los acuerdos busca facilitar el suministro recíproco de combustible durante operaciones y contempla además "la posibilidad de brindar asistencia logística en situaciones imprevistas o contingencias que demanden una respuesta rápida y coordinada".

La segunda carta de intención prevé "la incorporación de Argentina a un Mercado Digital Internacional, para facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados, así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas frente a estos avances", añadió Defensa en un comunicado.

Las cartas cuentan llevan la firma del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, y del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien consideró que se trata de "acuerdos clave" que contribuyen a construir "una Argentina y un hemisferio más fuertes".

El estrecho vínculo geopolítico entre el presidente argentino, Javier Milei, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, también tiene su expresión en el sector de la defensa, con la incorporación por parte de Argentina de equipamiento militar de fabricación estadounidense, incluidos 24 aviones F-16, comprados a Dinamarca, su último propietario, en coordinación con Washington.

A finales del mes de abril, Milei visitó el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, de la Marina de Estados Unidos, en el marco de un ejercicio militar conjunto entre ambos países en aguas argentinas.