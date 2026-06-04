Asciende a cuatro el número de muertos tras ataques ucranianos contra la anexionada Crimea

"Un hombre murió y otros tres resultaron heridos tras el ataque de un dron enemigo contra un tren de cercanías que se dirigía de Azovski a Kerch", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

En la madrugada del jueves Axiónov había informado de que tres personas murieron y siete resultaron heridas tras ataques de drones ucranianos contra la península.

La compañía ferroviaria Grand Service Express, que opera en Crimea y Sebastopol, informó de un cese del tránsito ante la amenaza de drones, posponiendo 13 trenes, mientras que el operador de trenes de cercanía Yúzhnaya Prígorodnaya Passazhirskaya Kompania canceló todos los viajes.

El gobernador de Sebastópol, Mijaíl Razvozháev, indicó que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche una veintena de drones en tres barrios de la ciudad portuaria, sede de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 272 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.