Blackstone limita retiros de dinero de su fondo de crédito privado tras aumento de pedidos

Los inversores de Bcred pidieron retirar un 10 % del valor del fondo en el segundo trimestre de 2026, por encima del 8 % que solicitaron en el primer trimestre, cuando la firma se comprometió a reembolsar las reclamaciones completas, indica The Wall Street Journal.

Blackstone dijo -a ese medio- que Bcred "sigue estando bien capitalizada y los repagos (de préstamos) e ingresos han sobrepasado las acciones recompradas". La firma destacó que la posibilidad de limitar los reembolsos es clave en el equilibrio entre la liquidez y los resultados a largo plazo.

Bcred, que gestiona unos 79.000 millones de dólares, es uno de los principales fondos de crédito privado semilíquido de EE.UU.

El movimiento se produce después de que la gestora suiza Partners Group limitara al 5 % los reembolsos en uno de sus fondos durante el segundo trimestre después de que alcanzaran un 10 % del valor.

Anteriormente, otras firmas como BlackRock, Blue Owl y Ares Management habían impuesto límites del 5 % a los retiros de dinero, que se habían elevado a entre un 10 % y un 22 % a principios de este año, señala el diario.

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Según medios especializados, el sector ha promocionado el traslado de estos fondos a inversores individuales, que son más sensibles al riesgo, pero cuentan por defecto con estos límites de retirada del 5 %, que están manteniendo, para evitar liquidaciones forzadas de préstamos complejos.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Blackstone se disparaban un 8 % en Wall Street.