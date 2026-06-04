Bruselas recuerda, ante amenaza de EE.UU., que su acuerdo fija un arancel máximo del 15 %

"Un trato es un trato", subrayó Sefcovic en París cuando se le preguntó sobre si le han dado garantías sobre ese tope del 15 % en las conversaciones que mantuvo en el marco de la ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

Insistió en que para los europeos "es absolutamente crucial" que al final del proceso se termine "dentro de los parámetros" del llamado acuerdo de Turnberry concluido en Escocia el pasado verano entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

A Greer le comunicó que para los europeos ese 15 % de tope incluye todas las exclusiones. "Para nosotros esto es un 15 % todo incluido con todas las exclusiones, que diría que son bien conocidas por la comunidad comercial. Esa es nuestra expectativa y eso fue también lo que le comuniqué al embajador Greer", señaló Sefcovic.

El comisario dijo que la investigación anunciada este miércoles por Estados Unidos -que amenaza con imponer a la UE un arancel del 10 %, como a decenas de otros socios comerciales (a algunos del 12,5 %) por estimar que no impiden eficazmente la entrada en sus mercados de productos hechos con trabajo forzado- les ha sorprendido "mucho".

La razón es que la UE tiene, "si no la más estricta, una de las más estrictas normas laborales del mundo", comparte con Estados Unidos el objetivo de erradicar el trabajo forzoso y ha adoptado una legislación al respecto, en concreto en 2024, que se considera "uno de los instrumentos más ambiciosos de su tipo a nivel mundial", que entrará en vigor en diciembre de 2027.

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Preguntado sobre la posibilidad de avanzar su entrada en vigor, su respuesta fue que Bruselas quiere hacerlo "de forma exhaustiva y correcta" y que respetara su "cronograma" y dará las explicaciones pertinentes a sus colegas estadounidenses.

El comisario europeo señaló que el compromiso de Turnberry permite que un 99 % de los productos estadounidenses se exporten a la UE libres de aranceles y que esperan que Estados Unidos aplique su parte, es decir, un arancel máximo del 15 % con las exenciones.

Respetemos el acuerdo que negociamos con gran detalle y con un enorme esfuerzo, y que fue respaldado por ambas partes en Escocia el año pasado", apeló.

El responsable europeo recordó que el comercio transatlántico entre ambas partes superó los dos billones de dólares el pasado año, que las exportaciones estadounidenses crecieron un 5 % y las de la UE un 4 %.

Además, hizo hincapié en que "lo que es más importante, es que nuestro comercio está verdaderamente equilibrado", una forma de desmarcarse de lo que ocurre con China.