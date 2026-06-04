Bruselas va a promover en los países del Mercosur las oportunidades del acuerdo comercial

Sefcovic, que se entrevistó en París con el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, y con el titular uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que coincidieron en que "lo mejor está por venir gracias a las nuevas oportunidades de comercio e inversión creadas por este acuerdo".

El responsable europeo les informó también de su deseo de viajar a la región a finales de este año para promover el pacto comercial e informar a los agentes económicos y a los líderes empresariales de "las nuevas oportunidades".

Las entrevistas tuvieron lugar en el marco de la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se celebró los pasados miércoles y jueves en París.