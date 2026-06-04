Cámara de Comercio UE en China ve riesgos sobre la nueva ley china de inversión exterior

En un comunicado compartido este jueves, la organización señaló que el reglamento, aprobado por el Consejo de Estado (Ejecutivo), "parece que proporciona a China un marco jurídico para adoptar medidas de represalia contra acciones que considere perjudiciales para los derechos e intereses de sus empresas" y pidió aclaraciones a las autoridades sobre su alcance.

Según la Cámara, el uso de un "lenguaje ambiguo" podría llevar a que decisiones comerciales legítimas se interpreten como infracciones de la ley y, en el peor de los casos, usarse como un "instrumento coercitivo" para hacer cumplir "mandatos políticos".

La norma, anunciada este lunes y que entrará en vigor el 1 de julio, refuerza el control sobre las inversiones en el exterior y endurece la supervisión sobre la transferencia de tecnologías a otros países.

En uno de sus puntos establece que los inversores no podrán exportar bienes, tecnologías, servicios ni datos cuya salida esté restringida o prohibida por el Estado. Sin embargo, no especifica qué categorías de bienes, servicios o datos quedan afectados, lo que, según las empresas europeas, podría alcanzar a información que estas estén obligadas a aportar en investigaciones abiertas por terceros países.

El organismo también alertó de que uno de los artículos autorizaría al Gobierno chino a tomar medidas contra empresas extranjeras que operen en el país si sus gobiernos de origen actúan contra inversores chinos en el exterior.

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Otro apartado habilita al Consejo de Estado a responder cuando organizaciones o individuos extranjeros "pongan en peligro la soberanía nacional, la seguridad o los intereses de desarrollo de China", términos que el texto no define, según se explica en el comunicado.

Para garantizar que las empresas con inversión extranjera puedan cumplir la normativa, la Cámara recomendó a las autoridades chinas publicar directrices interpretativas que especifiquen si este tipo de compañías están sujetas a la legislación y en qué circunstancias, así como definiciones claras de los términos clave.

El organismo consideró estas aclaraciones especialmente importantes "en un momento en que aumentan las tensiones globales y existe una oportunidad para que China demuestre que puede ofrecer un entorno de inversión transparente y predecible".

Las relaciones entre China y la Unión Europea han atravesado en los últimos años diversos episodios de tensión comercial, incluidos los relacionados con los vehículos eléctricos chinos, las subvenciones industriales, las compras públicas y las investigaciones antidumping emprendidas por ambas partes.