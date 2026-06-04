Canciller australiana apoya a activistas de flotilla que denunciaron violación en Israel

En una sesión del Parlamento, Wong fue consultada por la credibilidad de estos relatos que hicieron públicos las propias activistas desde que retornaron de Israel, de donde fueron expulsadas días después de la detención que les impidió, como a toda la flotilla, llegar a la Franja de Gaza.

"Mi opinión es que se debe creer y yo creo a las mujeres que dan un paso al frente con estas afirmaciones", respondió la ministra, que calificó las acusaciones de "horripilantes" e "inaceptables".

Wong reiteró que Camberra ha presentado quejas ante Israel en relación con el trato recibido por los australianos y la negativa de Israel a concederles acceso consular durante la detención.

Las activistas Neve O'Connor y Juliet Lamont -dos de los once australianos que viajaron en la flotilla- han denunciado que sufrieron asaltos sexuales por parte de efectivos de seguridad israelíes durante el tiempo que estuvieron detenidas en Israel.

Además de golpes e insultos, ambas aseguran haber sido violadas sexualmente, aseveraciones que Israel niega categóricamente.

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En mayo, el embajador israelí en Australia, Hillel Newman, rechazó las acusaciones de uso de violencia y afirmó, en declaraciones a la cadena de pública ABC, que "nadie resultó herido".

Las declaraciones de Newman se produjeron después de que circularan imágenes del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, burlándose de los activistas detenidos mientras ondeaba una bandera de su país, un gesto que, según el embajador, fue "condenado por el liderazgo del Estado de Israel".

Según la Global Sumud Flotilla, que organizó la misión fallida a Gaza, al menos 15 activistas sufrieron agresiones sexuales en Israel, mientras que decenas resultaron heridos tanto en las celdas como en los operativos para interceptar los barcos.