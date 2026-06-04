China defiende su veto a cuatro diputados neozelandeses que viajaron a Taiwán

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de la embajada en la red social Wechat, la representación china afirmó que los parlamentarios neozelandeses viajaron recientemente a Taiwán "haciendo caso omiso a las serias preocupaciones" de Pekín y "pese a reiteradas advertencias", y que durante su estancia se reunieron con "varios políticos locales".

La representación diplomática sostuvo que esas acciones "constituyen una injerencia en los asuntos internos de China" y enviaron una "señal errónea" a las autoridades taiwanesas.

"Según las leyes pertinentes de la República Popular China, la parte china decidió adoptar medidas como la prohibición de entrada contra las personas implicadas", indicó el comunicado.

La embajada aseguró que el Gobierno chino actúa para defender su "soberanía y su integridad territorial", y acusó al Partido Democrático Progresista taiwanés (PDP, gobernante en la isla) de "desafiar abiertamente" la postura de Pekín sobre el territorio autogobernado, cuya soberanía reclama China.

"Quien cruce la línea roja sobre la cuestión de Taiwán, sea quien sea, deberá pagar un precio", agregó el texto, que indicó que los diputados "no son ciudadanos corrientes".

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El Gobierno neozelandés había solicitado explicaciones a Pekín por su decisión de prohibir durante un año la entrada a China a cuatro diputados que visitaron Taiwán en mayo: Laura McClure, David Wilson, Maureen Pugh y Duncan Webb, integrantes tanto de partidos de la coalición gobernante como de la oposición laborista.

El ministro neozelandés de Exteriores, Winston Peters, trasladó su inquietud a las autoridades chinas, mientras que un portavoz suyo, citado por Radio New Zealand, defendió que las visitas parlamentarias a Taiwán no contravienen la posición diplomática que Wellington mantiene respecto a Pekín desde 1972.

El presidente del Parlamento, Gerry Brownlee, calificó la medida de "sorprendente" y "decepcionante", al recordar que los diputados actúan de forma independiente del Gobierno y pueden decidir libremente sus desplazamientos al extranjero.