Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y México lideran lista de proyectos para Premios Verdes

A lo largo de más de una década, y con sede en Ecuador, ha recibido más de 22.000 proyectos provenientes de 53 países.

Este año, los proyectos provienen de 21 países y 243 ciudades, consolidando una lectura territorial sobre dónde están surgiendo las soluciones socioambientales, señalaron este jueves los organizadores.

De acuerdo con la información oficial del listado, Colombia lidera con 112 proyectos, seguida por Ecuador (102), Perú (72), Bolivia (58), México (48), Argentina (42) y Chile con 34.

"Los 500 mejores proyectos no son solo un ranking; son una radiografía de América. En ellos podemos leer las prioridades ambientales y sociales de la región, pero también las respuestas que ya están naciendo desde los territorios", dijo Gustavo Manrique, presidente de Premios Verdes y exministro de Ambiente de Ecuador.

La data por ciudades también muestra una alta concentración de iniciativas en polos urbanos de la región. Según el listado, las ciudades con mayor cantidad de proyectos son Lima, con 29 proyectos, Bogotá (28), Quito (28), La Paz (24), Guayaquil, Buenos Aires y Santiago, con 13 cada una; Santa Cruz (11), Cundinamarca (10) y Cochabamba, con 9.

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En cuanto a categorías, la matriz comparativa del listado muestra que Economía Circular concentra la mayor cantidad de proyectos, con 153 propuestas en ejecución, equivalente al 30,6 %.

Le siguen Desarrollo Humano, con 91 proyectos y 18,2 %; Ecosistemas Terrestres, con 69 proyectos y 13,8 %; Agricultura y Producción de Alimentos, con 68 proyectos y 13,6 %; y Ciudades y Comunidades Resilientes, con 58 proyectos y 11,6 %, entre otras.

El listado también permite observar la conexión de los proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 46,70 % de los proyectos se vincula con Producción y consumo responsable; el 39,19 %, con Acción por el clima; el 26,37 %, con Ciudades y comunidades sostenibles; el 26,01 %, con Vida de ecosistemas terrestres; y el 24,91 %, con Trabajo decente y crecimiento económico.

Tras conocerse el listado, Premios Verdes avanza hacia la siguiente fase de su edición 2026, que culminará con el evento global en la ciudad ecuatoriana de Cuenca del 19 al 22 de octubre.

Premios Verdes cuenta con un jurado internacional y un Consejo Asesor conformado por líderes vinculados a organismos multilaterales, banca de desarrollo, conservación global, academia, sector privado y fondos internacionales.

Su modelo combina convocatoria internacional, curaduría técnica, programas de aceleración y un evento internacional que articula a emprendedores, empresas, gobiernos, academia y organismos multilaterales, con el objetivo de escalar el impacto real.