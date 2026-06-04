Compañía Mercuria comprará a Raízen refinería y red de gasolineras de Shell en Argentina

La operación, sujeta a la aprobación de los organismos de regulación de Argentina, fue confirmada por Mercuria y Raízen a través de sendos comunicados.

Mercuria comprará a Raizen la refinería de la localidad bonaerense de Dock Sud -una de las más grandes de Argentina-, una planta de lubricantes y dos de combustibles para aviones en los aeropuertos de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y Aeroparque, en la capital.

La suiza también se quedará con dos terminales de combustibles en las ciudades de Arroyo Seco y Santa Fe, así como con la red de 894 estaciones de servicio de Shell en Argentina.

Raízen precisó que la venta fue acordada en un valor de 1.420 millones de dólares.

"Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen", dijo la firma brasileña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El capital de Raízen está en manos de Shell plc (44 %) y el Grupo Cosan de Brasil (44 %), mientras que el 12 % restante cotiza en la Bolsa de Sao Paulo.

Por su parte, Mercuria afirmó que esta adquisición refleja su "compromiso a largo plazo" con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y "refuerza la presencia consolidada de la compañía" en Latinoamérica.

"Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión", agregó la multinacional suiza.

Mercuria tiene desde 2009 presencia en Argentina, donde se asoció con la empresa local Andes Energía en la petrolera Phoenix Global Resources, con operaciones en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (sur) y en la provincia de Mendoza (oeste).