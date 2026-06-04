Costa urge a Serbia a alinearse con la política exterior de la UE si quiere unirse a ella

"El camino que tenemos por delante es exigente, pero la trayectoria es clara. Queremos y estamos preparados para hacer más, pero Serbia marca el ritmo", advirtió Costa en rueda de prensa en la capital serbia, Belgrado, junto al presidente del país balcánico, Aleksandar Vučić.

El representante de los Veintisiete también pidió al país que acelere las reformas de la judicatura recomendadas por la Comisión de Venecia, así como mejorar las leyes electorales y reconstituir el consejo del Regulador de Medios Electrónicos.

De esta forma, Costa dejó claro que Serbia está claramente más atrasado en el camino a la adhesión en la UE que otros candidatos de los Balcanes occidentales.

Bruselas, que no ve con buenos ojos los estrechos vínculos del gobierno serbio con Moscú y Pekín, exige desde hace tiempo mayores avances en el estancado proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, antigua provincia serbia cuya autoproclamada independencia Belgrado no reconoce.

La UE ha manifestado reiteradamente su preocupación por la socavación de la democracia en el país, la mermada libertad de prensa y la ineficiente lucha contra la corrupción.

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Todo ello se suma a la persistente negativa a adherirse a las sanciones a Moscú, impuestas por el bloque en represalia por su agresión contra Ucrania. Serbia es el único país candidato que no aplica sanciones a Rusia, su tradicional aliado.

Por su parte, Vucic aseguró que su país está decidido a cumplir con las requerimientos de la UE para los países candidatos, y prometió el pleno cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

"Para nosotros, es importante que nos ajustemos a las normas que la UE ha establecido para los países candidatos", afirmó el mandatario.

Serbia solicitó su adhesión a la UE en 2009 y obtuvo el estatus de país candidato en 2012.

Las negociaciones de adhesión se abrieron formalmente en 2014, pero el proceso prácticamente se ha paralizado en los últimos años, y no se han abierto nuevos capítulos de negociación desde 2021.