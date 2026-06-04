Cruz Roja envía material a epicentro del brote de ébola para evitar contagios en entierros

Un segundo contingente desde Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), llegará a Bunia a lo largo de la semana, agregó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El primer envío, con el que se pueden realizar aproximadamente unos 300 entierros seguros y con respeto a las tradiciones locales, fue transportado por vía aérea desde Dubai (Emiratos Árabes) a Entebbe (Uganda) y posteriormente viajó por carretera hasta Bunia, en una complicada travesía que puede prolongarse unos siete días.

Muchos de los contagios de ébola en el actual brote se produjeron en funerales, ya que el virus puede seguir siendo altamente contagioso en los cadáveres y el contacto directo con éstos durante las exequias tradicionales de la zona es uno de los principales vectores de transmisión.

Los envíos, parte de una operación de emergencia para la que FICR destina 2,4 millones de euros, proporcionarán el material necesario para que los trabajadores de Cruz Roja puedan seguir realizando entierros seguros, "una de las herramientas más importantes para contener la propagación del ébola", subrayó la federación.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el actual brote de la variante Bundibugyo de ébola, para la que no hay por ahora tratamientos ni vacunas específicas, ha afectado a 363 personas en la RDC, donde 62 pacientes han fallecido, y a otros 15 en la vecina Uganda, con una muerte.