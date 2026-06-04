David Bisbal será juez de la versión estadounidense del concurso español Operación Triunfo

Bisbal, autor de los éxitos 'Ave María' o Bulería, protagonizará el programa 25 años después de que él mismo conquistara al público en la primera edición de Operación Triunfo en España, informó la cadena en un comunicado.

"Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre", dijo Bisbal.

Además, agregó que es "un honor" ser testigo y acompañar al desarrollo de una nueva generación de talentos musicales.

El programa español volverá este verano a Estados Unidos 20 años después de que un formato similar fuera cancelado en el país norteamericano, con la meta de descubrir a la próxima estrella latina.

Las audiciones para el programa ya se realizaron en Miami, Los Ángeles y Puerto Rico, y la final tuvo lugar el 11 de abril en Nueva York.

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En 2026, se observó una combinación única de factores que impulsan la decisión de emitirlo en EEUU: el continuo crecimiento del mercado latino en Estados Unidos, la evolución del consumo musical hacia las plataformas digitales y sociales, y una audiencia joven que busca historias auténticas y talento genuino, según explicó recientemente Javier Pons, director de contenidos y jefe de Telemundo Studios, a Billboard.

Estados Unidos tuvo un formato similar en 2006 que pasó a la historia como uno de los concursos televisivos que menos aguantó en parrilla. Fue cancelado después del cuarto episodio al reunir muy bajos índices de audiencia.