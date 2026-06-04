Debate en Alemania sobre errores e inconsecuencias que llevaron a derrota en la ONU

El exasesor de Política Exterior de la excanciller Angela Merkel, Christop Heusgen, sostiene que el fracaso de la candidatura alemana se debió en parte a una sucesión de errores durante los últimos tres Gobiernos.

"No empezamos una campaña inmediatamente después de que salimos del Consejo de Seguridad en 2020. Hablamos de la fase final del Gobierno de Angela Merkel y también del período de Olaf Scholz y de Annalena Baerbock como ministra de Exteriores y del canciller Merz y el actual ministro Wadephul", dijo Heusgen en una entrevista con la revista "Der Spiegel".

El actual Gobierno, según Heusgen, había debido demostrar más compromiso con la candidatura y considera que fue un error que Merz no hubiera ido a la última asamblea general de la ONU.

"El ministro Wadephul participó intensivamente en la asamblea pero la ausencia del canciller contribuyó a crear la impresión en muchos países de que el Gobierno alemán no le da suficiente valor a la ONU", explicó.

Otro motivo del fracaso, según Heusgen, es la actitud que ha asumido Alemania ante la guerra de Gaza. Heusgen recuerda en la entrevista una conversación con el embajador keniano en la ONU, Martin Kimani, que había recibido un premio en Alemania por un discurso pronunciado en el Consejo de Seguridad en el que condenada la agresión rusa a Ucrania.

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"El mismo Martin Kimani me dijo que estaba profundamente decepcionado por la actitud de Alemania ante la guerra de Gaza. Quiero dejar claro que no equiparo los dos casos. Pero en muchas partes existe la sensación de que Alemania usa un doble rasero. La relativización del Derecho Internacional ha costado votos", aseguró.

La oposición, tanto desde La Izquierda como desde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), ha visto el fracaso como una consecuencia de la política exterior de Alemania.

El jefe del grupo parlamentario de La Izquierda, Sören Pellmann, ha dicho que el Gobierno ha callado ante diversas violaciones recientes del Derecho Internacional "o se ha visto superado por su presunta complejidad", en alusión a la primera declaración realizada por Merz sobre los bombardeos a Irán.

De parte de la AfD el experto en Exteriores del grupo parlamentario, Markus Frohnmaier, dijo que la derrota es la factura por "años de política exterior basada en la ceguera ideológica y no en los intereses alemanes".

También dentro de la actual coalición de Gobierno ha habido reacciones a lo ocurrido. La diputada Isabel Cademartori, del Partido Socialdemócrata (SPD) -socio minoritario del ejecutivo- ha relacionado lo ocurrido con unas declaraciones de Merz según las cuales Israel y EEUU estaban haciendo el "trabajo sucio" para la comunidad internacional en Irán y había que agradecerles.

Del lado de la Unión Cristianodemócrata (CDU) el ministro de Cuestiones Internacional del estado federado de Hesse, Manfred Pentz, dijo al diario "Bild" que había que plantearse si Alemania debe seguir pagando las contribuciones que paga a la ONU si no tiene un influencia que se corresponda con ellas.

Justo ello llevó a una reacción de Pellmann que dijo que el fracaso debía invitar a reflexionar que se debía cambiar en la política exterior en lugar de "amenazar como un niño malcriado con recortar los aportes a la ONU".

La presidenta de Los Verdes, Franziska Brandtner, dijo que Alemania tenía que recordar que la defensa del Derecho Internacional debía hacerse en todos los casos y no sólo en aquellos en los que fuera políticamente conveniente.