DeepSeek ultima ronda clave de financiación por 7.400 millones de dólares, según Bloomberg

Según ese medio, que cita a fuentes anónimas, los dos principales inversores detrás de esos fondos son el gigante digital Tencent y el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, CATL, contando asimismo con un destacado apoyo del Gobierno chino mediante la participación de su fondo de inversión para la industria de la IA.

Si bien los inversores externos aportarían unos 30.000 millones de yuanes (4.432 millones de dólares, 3.818 millones de euros), de los que un tercio provendrían de Tencent, el propio fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, pondría otros 20.000 millones de yuanes (2.954 millones de dólares, 2.546 millones de euros), apunta la información.

Esto elevaría el paquete total a unos 50.000 millones de yuanes (7.386 millones de dólares, 6.364 millones de euros), y situaría la valoración de la tecnológica, uno de los nombres más destacados del incipiente sector chino de la IA, en unos 350.000 millones de yuanes (51.703 millones de dólares, 44.548 millones de euros).

Otro de los grandes nombres de la IA en el gigante asiático, Alibaba, habría formado parte de las negociaciones preliminares, pero finalmente decidió no invertir.

Según directivos de DeepSeek, la compañía priorizará la investigación innovadora en IA por delante de la comercialización a corto plazo.

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Liang recalcó que su objetivo es ampliar los límites de esta tecnología, con la meta última de lograr la inteligencia artificial general (AGI, un tipo hipotético de IA que superaría las capacidades cognitivas del ser humano) en lugar de simplemente monetizarla.

Además de la competencia, las empresas del sector, incluyendo las chinas, afrontan cada vez más presión por ofrecer rentabilidad tras las multimillonarias inversiones acometidas en infraestructura informática, algo que hace que la postura de DeepSeek sea todavía más llamativa, ya que rivales como OpenAI o Anthropic se plantean salidas a bolsa o nuevas formas de lograr ingresos.

La noticia llega semanas después de que DeepSeek presentase la versión preliminar y de código abierto de su anticipado nuevo modelo de IA, el V4, del que aseguró que ofrece un rendimiento comparable a rivales de EE. UU. en ámbitos como el razonamiento, el conocimiento general y las capacidades para agentes.

La firma ya causó un considerable impacto en los mercados a comienzos de 2025 con su modelo R1, capaz de competir con sus pares estadounidenses a una fracción de su coste.

El anuncio del V4 se enmarca en una fase de intensa competencia en el sector chino de la IA, donde firmas como Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance o MiniMax han acelerado el lanzamiento de modelos y agentes, en un contexto marcado por la rivalidad tecnológica con EE. UU., las restricciones al acceso chino a semiconductores avanzados y la apuesta oficial de Pekín por reforzar la autosuficiencia en este sector.