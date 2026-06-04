Delcy Rodríguez inicia su segundo día de visita en India junto al ministro de Exteriores

"Encantado de recibir hoy a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva Delhi. Valoro profundamente su compromiso de larga data con la relación entre la India y Venezuela, y su reunión con el primer ministro fortalecerá aún más nuestra cooperación", publicó el canciller indio en su cuenta de la red social X.

Tal y como marca la agenda oficial, el itinerario de la líder chavista continuará con una reunión con Modi en la Hyderabad House, que dará paso a nuevas citas con otros líderes industriales de la región, según confirmó el Gobierno indio para este viaje de cinco días que comenzó ayer.

Rodríguez viaja acompañada por una amplia comitiva que incluye al canciller venezolano, Yván Gil, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, la vicepresidenta sectorial de Salud, Isabel Iturria, y el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela.

Según informaron a EFE fuentes cercanas a la visita, la agenda de la mandataria incluye una parada estratégica en Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, el complejo de refinación más grande del mundo, que podría convertirse en un destino clave para el crudo venezolano.

La comitiva tiene previsto trasladarse también a la sede del Grupo Tata en Bombay, y mantendrá citas con la Alianza Solar Internacional (ISA) para explorar proyectos de energías limpias.

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Esta reactivación comercial responde a la estrategia de Nueva Delhi de garantizar su seguridad de suministro ante la inestabilidad del mercado, provocada por el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por donde circula la inmensa mayoría de sus importaciones.

Venezuela se ha convertido en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, según reflejan los datos de la consultora Kpler.