Dominica presenta proyecto millonario para mejorar agricultura y resiliencia climatológica

Según dijo el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, durante la presentación del proyecto ayer, miércoles, y publicado este jueves por los medios locales, más de la mitad del presupuesto del proyecto irá a la agricultura y la agroindustria de la isla caribeña.

Las ocho comunidades que aguzarán de este proyecto, a cargo del Centro del Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, serán Campbell, Colihaut, Coulibistrie, Pichelin, Bagatelle, Good Hope, Petite Soufriere y San Sauveur.

"Es importante para nosotros que las comunidades se preparen para sus proyectos de inversión", afirmó Skerrit.

El Domcrep, según especificó Skerrit, ayudará a más de 520 agricultores y elaboradores de productos agrícolas con el uso de tecnologías climáticamente inteligentes, sistemas de riegos e infraestructuras con invernaderos, al tiempo en que aumentan la capacidad de almacenar agua en zonas rurales, reforzando la seguridad alimentaria y mejorando los preparativos antidesastres.

"Cuando invertimos en la habilidad del agricultor para que se adapte, invertimos en la seguridad alimentaria familiar y el futuro de la economía de la comunidad", dijo el director ejecutivo del Centro del Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, Colin Young.

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Otros objetivos del Domcrep serán fortalecer los sistemas anticipados de vigilancia, refugios de emergencia, preparación de desastres, al tiempo en que ayudan a las políticas, sistemas de estadísticas y la capacidad institucional para sustentar la resiliencia luego de que el proyecto caduque.

"En concreto, el éxito de este proyecto no se medirá por sus presupuestos ni resultados, sino por la diferencia en las vidas de las personas", aseguró Young.

El líder indicó además que una meta es que para la mitad del año 2030, las ocho comunidades que se aguzarán del proyecto se beneficiarán de tener refugios construidos a fuerza de potentes huracanes, así como acortar el tiempo de recuperación de producción de alimentos.