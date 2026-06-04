Dos acusados por los disturbios en Inglaterra a raíz del asesinato de un estudiante

Se trata de Matt Styler, de 50 años, acusado de agredir a un agente de policía, y Daniel Frost, de 44, al que se han presentado cargos por alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva, añadió la fuente. Los dos deberán comparecer este mismo jueves ante la Corte de Magistrados de Southampton.

Sophie Stevens, fiscal adjunta de la Fiscalía en Wessex (sur inglés), dijo que se ha decidido "procesar a Matt Styler por agresión a un agente de los servicios de emergencia".

"Posteriormente, nuestro equipo de guardia también ordenó que Daniel Frost fuera acusado de alteración del orden público y posesión de un arma ofensiva, tras una investigación sobre los presuntos delitos cometidos durante las protestas en Southampton", agregó.

La fiscal adjunta precisó que hay pruebas suficientes para llevar a estos dos hombres a juicio y puntualizó que es de interés público continuar con el proceso penal.

La muerte de Henry Nowak, blanco británico de origen polaco, causó una gran conmoción en el Reino Unido después de que unas imágenes captadas por las cámaras corporales de la policía y difundidas esta semana mostrasen al chico tumbado en el suelo en una calle de Southampton mientras los agentes lo esposaban, pero ignorando sus quejas de que estaba herido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al lado de Nowak, otro joven de 23 años llamado Vickrum Digwa, también británico, hablaba de pie con los agentes y acusaba al chico de haber proferido insultos racistas contra él. Minutos después, Nowak perdió la vida.

La polémica por la actuación de la Policía provocó la indignación de un grupo de personas, que el martes por la noche provocaron disturbios en las calles de Southampton y arrojaron todo tipo de objetos, como piedras y latas, contra agentes que trataban de mantener el orden.

En las protestas, los manifestantes, entre ellos los activistas de extrema derecha Tommy Robinson y Laurence Fox, coreaban "Henry, Henry".

Nowak era estudiante de Finanzas en la Universidad de Southampton y fue asesinado el 3 de diciembre de 2025. El asesino del chico fue condenado el lunes a cadena perpetua, con un mínimo de 21 años en prisión.