El caimán de anteojos amenaza la restauración de los Everglades, según investigación

Esta especie de caimán, también conocido como guajipal, babilla o cachirre, ha ampliado su presencia en los Everglades en las últimas cuatro décadas y podría competir con la fauna nativa por alimento y hábitat, según el estudio de la Universidad de Florida (UF).

"Ahora sabemos que el caimán de anteojos se ha establecido en más áreas de las que se creía y que es más adaptable de lo que se pensaba", afirmó en un comunicado el autor principal, Sergio Balaguera-Reina.

El reptil es endémico del norte de Suramérica y partes de Centroamérica, y llegó a los Everglades a partir de la década de 1980 por el comercio de mascotas exóticas.

"Inicialmente, se pensaba que Colombia era la principal fuente, y los estudios genéticos realizados con muestras de las décadas de 1980 y 1990 también apuntaban a ese origen", añadió el también investigador asistente en UF, aunque aclaró que "muestras más recientes" también señalan a Brasil y Guyana.

Pese a que se desconocen todavía cuestiones como sus lugares de anidación en los Everglades, las distancias que recorren durante los periodos estacionales, o cómo competirán con las especies autóctonas por el alimento, el estudio resaltó la necesidad de recopilar información sobre el caimán antes de que se complique el control de su población.

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Para ello sugirió el marcaje satelital de caimanes hembra, que permitiría localizar los lugares de anidación, y el desarrollo de nuevas herramientas.

Además, el estudio pidió al público reportar los avistamientos de esta especie, característica por la cresta ósea que une sus ojos por encima del hocico, a modo del puente que une un par de anteojos, como su nombre indica.

Los Everglades se ubican en el extremo sur de Florida y forman un ecosistema de humedales subtropicales compuesto de manglares, praderas de hierba y bosques, lo que valió su inscripción como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Sin embargo, se encuentran inmersos en un masivo y costoso proyecto de restauración a causa del desarrollo urbano de sus alrededores, que provocaron la pérdida de cerca del 50 % de su tamaño original.

Otra especie invasora preocupante en los Everglades es la pitón birmana, que al igual que el caimán de anteojos llegó por el tráfico de especies exóticas, y en las últimas décadas ha aumentado de forma desproporcionada su población.