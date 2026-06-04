El Corpus Christi en Panamá: diablos danzantes, alfombras de serrín y una comunidad unida

Esta es una celebración que se remonta a la época colonial compuesta de varias expresiones que unen a la comunidad a un evento que se prepara con un año de antelación y que es Patrimonio Inmaterial de la Unesco desde 2021.

El ente de la ONU describe la conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo crucificado como una fiesta que fusiona las celebraciones religiosas de la Iglesia Católica con una serie de festejos y prácticas culturales populares, como representaciones teatrales, músicas, danzas populares y comparsas de gentes disfrazadas con máscaras y vestidos de colores abigarrados.

Los conocimientos y prácticas culturales asociadas se transmiten mediante la participación directa en la fiesta, y también con la integración de los jóvenes en grupos de danzarines y equipos dedicados a confeccionar máscaras o a ejecutar tapices coloridos con serrín en el suelo de las calles donde tienen lugar la procesión y las celebraciones.

Artesanos trabajaron durante doce horas y más para confeccionar las coloridas alfombras de serrín en las cercanías de la iglesia de la Villa de los Santos, que luego desaparecen al paso de la procesión que lleva al Santísimo y del séquito de diablos danzantes que lo siguen.

Desde el estado mexicano de Guerrero vino Mario Enrique Domínguez Figueroa, un maestro de dibujo y pintura y experto alfombrista que realizó una alfombra con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta ha sido su segunda participación en el Corpus Christi en la Villa de los Santos.

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Domínguez explicó a EFE que junto a su equipo trabajó alrededor de unas doce horas en la confección de alfombra, en la que utilizó arena y sal de playa y tinturas amigables con el medio ambiente.

Fue un trabajo complicado, puesto que una llovizna cayó de manera ininterrumpida desde las cinco de la tarde del miércoles hasta casi las cuatro de mañana de este jueves, aunque finalmente escampó y se pudo retocar el arte de la alfombra.

"Trabajamos contra las inclemencias del tiempo pero en todo momento lo disfrutamos. Estamos muy contentos con esta participación porque venimos con algo muy emblemático de nuestro país y que representa a millones de mexicanos, por supuesto les estoy hablando de la Virgencita de Guadalupe", afirmó Domínguez.

"La tradición del Corpus Christi es un correlacionado de varios rituales y expresiones dancísticas para la adoración al Santísimo Sacramento, así que la Villa de los Santos se preparó durante todo un año para celebrar en estas fechas", explicó a EFE el fundador de la Asociación Rescate de Danza Miguel Leguízamo de la Villa de Los Santos, Aristides Burgos Villarreal.

Los rituales incluyen la Víspera de la Santísima Trinidad, que tiene lugar los últimos días de mayo o los primeros de junio; el Cuarteo del Sol, desarrollado el miércoles, mientras que este jueves es "la máxima expresión" con el Día de Corpus Christi, "donde se hacen alfombras para el Santísimo y viene el ritual de que los diablos piden permiso para ingresar al templo y la Eucaristía", afirmó Burgos Villarreal.

El día de ayer, los diablos -unos personajes con unas máscaras impresionantes no solo por sus dimensiones sino por su diseño y detalles tallados- salieron de diferentes lugares del pueblo a llamarse uno al otros para hacer una división del mundo y gobernarlo, en lo que se llama el Cuarteo del Sol, como explicó a EFE Yasmin Edipinto, profesora en la Escuela Nacional de Folclor de la Villa de los Santos.

La tradición señala que "los diablos se dividían el mundo en cuatro pedazos y lo hacen en forma de cruz, lo que tiene un simbolismo dentro del ritual religioso, pues la señal de la cruz es para los cristianos la bendición de nuestro Señor Jesucristo", añadió la folclorista.