El exilio de los refugiados en África se prolonga como media unos 16 años, alerta ACNUR

El análisis, con datos recogidos entre 2001 y 2025, indica que este exilio incluso es mayor en mujeres y niñas, con una media de 17 años, frente a los 14 entre hombres y niños.

Para los refugiados y solicitantes de asilo que huyen de su país antes de los cinco años, este periodo fuera de su lugar de origen alcanza como promedio los 18 años, "lo que significa que muchos superan la infancia, la educación primaria y secundaria, y llegan a la edad adulta sin una solución", destaca ACNUR.

El exilio suele ser más prolongado en el caso de familias numerosas, ya que las de cinco o más miembros viven como media 19 años fuera de su país, mientras que para los que se encuentran solos el promedio se reduce a seis años, "lo que refleja la complejidad de encontrar soluciones para hogares completos", valora la agencia.

A finales de 2025, en la región había registrados por ACNUR 6,4 millones de refugiados y solicitantes de asilo, muchos huidos de guerras, inestabilidad y persecución de países en conflicto y crisis como Sudán, Sudán del Sur o Somalia.

Algunos de los principales países de acogida en la región son Uganda, Etiopía y Kenia, detalló ACNUR.