El Gobierno de Panamá asegura que el desempleo bajó un punto para rondar el 9,4 %

"Ya hemos logrado bajar un punto (respecto a) la última cifra de desempleo" según los datos del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), declaró Muñoz, que aclaró que "esta no es aún una cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec)", aunque se ha calculado en un trabajo en conjunto con este ente estadístico.

En una conferencia de prensa, la titular del Mitradel precisó que en los últimos meses se han registrado 250.759 contratos de trabajo, e hizo especial énfasis en la recuperación de 5.710 empleos en la industria bananera de la provincia indígena de Bocas del Toro, que se fue a pique en el 2025 debido a una huelga sindical que buscó, sin éxito, frenar una reforma a la seguridad social de Panamá.

"Hoy tenemos 5.710 personas trabajando dentro de las bananeras en Bocas del Toro, de las cuales el 18 % es personal femenino, lo cual me llena mucho de orgullo", afirmó Muñoz, que señaló que la edad promedio de la nueva nómina bananera es de 34 años y 30 % trabaja por primera vez.

La ministra también resaltó que esta "es la primera vez en los últimos 13 años que el Gobierno no es" la principal fuente de los nuevos contratos sino que "son las empresas privadas, y esto es una cifra importante que genera confianza".

En este sentido, detalló que los sectores de comercio "donde el crecimiento económico está muy alto", y la manufactura lideran la generación de contratos laborales, lo que, afirmó, exhibe "una diversificación de la masa de trabajo en el país".

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Sobre la industria de la construcción, que ha sido históricamente un motor de la economía local pero tiene años sumida en un bajón, Muñoz dijo que está resurgiendo, pues hace un año había unos 32.000 trabajadores en el sector y ahora son más de 45.000.

Según la más reciente medición del Inec, difundida en marzo pasado y realizada en base a datos del período entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la tasa de desempleo se ubicaba en un 10,4 %, con un aumento frente al 9,5 % de la evaluación anterior, y la de empleo informal en un 47,1 %, con una leve reducción desde el 47,7 %.

El dato de un desempleo superior al 10 % coincidió con previsiones de analistas que ya habían adelantado que este indicador superaba los dos dígitos alimentado no solo por la lentitud de la economía en los sectores que generan grandes cantidades de empleo en Panamá, sino también por la crisis bananera que se tradujo en el despido de 6.500 trabajadores por una huelga motivada por asuntos ajenos a la empresa.