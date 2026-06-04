El IBEX 35 sube un 0,55 % y se acerca a los 18.300 puntos, a la espera de Irán

El selectivo español ganó 100 puntos y cerró en los 18.276 enteros. En lo que va de año, se revaloriza un 5,59 %.

La Bolsa arrancó con ligeros avances, que se fueron incrementando a lo largo de una sesión, en la que el precio del petróleo brent cae casi un 3 % hasta el en torno de los 95 dólares el barril. Al otro lado del Atlántico, Wall Street abrió en tono mixto, con retrocesos para el Nasdaq 100 tras las caídas del fabricante de chips Broadcom.

De los grandes valores españoles, Santander sumó un 1,42 %; Inditex, un 1,12 %; BBVA,un 0,61 %; e Iberdrola, un 0,31 %; mientras que Telefónica se dejó un 0,66 %; y Repsol, un 1,76 % ante la caída del crudo.