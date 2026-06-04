El Parlamento italiano da el primer paso para reintroducir la energía nuclear "sostenible"

La Cámara de los Diputados ha aprobado este proyecto de ley con 155 votos a favor, 86 contrarios y 8 abstenciones y ahora el texto deberá pasar al Senado para su debate y aprobación definitiva.

Una vez aprobado, la ley, propuesta en febrero de 2025 por el Consejo de Ministros, conferirá al Gobierno la competencia de legislar por decreto durante un año la producción de energía nuclear y la gestión de los desechos radiactivos.

Italia abandonó la energía nuclear en 1987, cuando así lo decidieron los italianos en un referéndum celebrado solo un año después del desastre de la central soviética de Chernobil.

Desde entonces el país europeo no dispone de legislación sobre su funcionamiento, ni tampoco normativa de seguridad. Un segundo intento de reintroducción fue rechazado en las urnas en 2011.

En los últimos años el Ejecutivo de Meloni ha impulsado el regreso de la energía nuclear como parte de su estrategia para reforzar la seguridad energética, reducir costes y avanzar en la descarbonización.

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Pero sobre todo para reducir su dependencia energética exterior, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, que obligaron a Roma a diversificar el suministro de gas mediante acuerdos con países como Argelia y Azerbaiyán, así como con estados del Golfo.

Para ello, la nueva legislación deberá regular todo el ciclo de vida de las instalaciones, desde su diseño hasta el desmantelamiento y la gestión de residuos, con el objetivo de lograr seguridad e independencia energética y contener los costes.

Este primer 'sí' del Parlamento ha sido celebrado por los socios y vicepresidentes del Gobierno de Meloni.

El ultraderechista Matteo Salvini sostuvo que "Italia no puede prescindir de la energía nuclear" y alegó que reintroducir esta fuente energética es "lo más urgente e importante para reducir a largo plazo las facturas" de los hogares y las empresas italianos.

El conservador Antonio Tajani, por su parte, celebró la votación como "un primer paso histórico para la independencia energética de Italia".

Esta futura "ley habilitadora" permitirá al Gobierno aprobar decretos legislativos durante un año para poner en pie la estructura jurídica de este nuevo sistema de producción energética.

El ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, ha vaticinado que los principales decretos estarán listos antes de Navidad y que, de este modo, los primeros reactores operativos podrían entrar en funcionamiento entre 2034 y 2035.

Desde la oposición, la principal formación, el Partido Demócrata, ha lamentado sobre todo que el Parlamento otorgue plenos poderes al Ejecutivo para legislar en un tema tan relevante.

"El Parlamento ha sido marginado en uno de los temas de política energética más relevantes del último medio siglo. Hoy no votamos una estrategia energética sino una carta en blanco", ha arremetido uno de sus portavoces en la Cámara Baja, Alberto Pandolfo.