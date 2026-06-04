El presidente de Rumanía designa a su asesor Eugen Tomac como nuevo primer ministro

Tomac, de 44 años y que lidera una pequeña formación liberal sin representación parlamentaria, dispondrá de diez días para formar su equipo de gobierno, presentar su programa y acudir al Parlamento, donde necesita 233 votos para superar la investidura.

"Dado que los partidos no se entienden entre sí, la única solución posible es un primer ministro independiente de los partidos representados en el Parlamento", dijo el jefe del Estado al nombrar a Tomac.

En junio de 2025 asumió el poder una coalición de cuatro formaciones europeístas (socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara) encabezada por Bolojan como primer ministro e impulsada por Dan para evitar la llegada al poder de los ultranacionalistas de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR).

Las diferencias entre las formaciones sobre los duros ajustes impulsados por Bolojan para reducir el déficit del país, del 7,9 %, el más elevado de la Unión Europea en 2025, llevaron en abril a la salida de los socialdemócratas del Gobierno.

Ya en la oposición, los socialdemócratas impulsaron una moción de censura junto a los ultranancionalistas de AUR que llevó a la caída del Ejecutivo a principios de mayo, y desde entonces el país sufre una situación de bloqueo político.

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El presidente Dan ha repetido que quiere un gobierno que agote los tres años que quedan de legislatura, entre otras cosas porque unas elecciones ahora reforzarían a la ultraderecha, que ha subido en las encuestas por las impopulares políticas de austeridad.

Tomac calificó su designación como "un honor y una responsabilidad" y aseguró que buscará un diálogo con todas las fuerzas democráticas y prooccidentales representadas en el Parlamento para lograr una mayoría que permita la formación del nuevo Ejecutivo.

Sostuvo que, más allá de las diferencias partidistas, Rumanía necesita impulsar proyectos nacionales con objetivos claros y continuidad, por lo que adelantó que propondrá un gabinete integrado por especialistas, de carácter técnico y no político.

Tomac, es licenciado en Historia y acumula más de dos décadas de experiencia política tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

El designado primer ministro es también eurodiputado en el grupo liberal Renovar Europa, preside el Partido del Movimiento Popular, que quedó fuera del Parlamento en las últimas elecciones, y trabaja como asesor del Dan para asuntos relacionados con los rumanos en el extranjero.

A lo largo de su carrera ha impulsado iniciativas dirigidas a la diáspora rumana y a las comunidades históricas del país, además de proyectos vinculados al acercamiento e integración de Moldavia en la UE.