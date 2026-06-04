El primer positivo de hantavirus en España se encuentra ya en su casa tras recibir el alta

El hombre, de 70 años, ha pasado más de tres días asintomático y tuvo dos últimas pruebas PCR negativas, por lo que ahora será sometido a un seguimiento clínico durante los seis próximos meses para controlar posibles secuelas y monitorizar su evolución.

Los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que resultó contagiado, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica, recordó el Ministerio en un comunicado.

El paciente ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla el pasado 11 de mayo, un día después de haber desembarcado del MV Hondius en el Puerto de La Granadilla de Tenerife.

Tras el alta, no deberá guardar cuarentena, como sí deben hacer los otros 12 pasajeros considerados contactos estrechos, que siguen negativos y asintomáticos. No obstante, a los 28 días, si persiste su situación favorable, pueden continuar haciendo la cuarentena en sus casas.

Además en España hay otro positivo aún en la unidad de aislamiento del hospital madrileño, cuyo contagio se confirmó el pasado 25 de mayo; aunque estaba asintomático, en las últimas horas ha desarrollado febrícula, por lo que se le aplicarán los mismos criterios cuando reciba el alta que al anterior.

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Es decir, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, según el protocolo que acaba de actualizar la Comisión de Salud Pública.