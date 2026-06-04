El TJUE avala investigar matrimonios de conveniencia para obtener la nacionalidad

La corte, con sede en Luxemburgo, concluyó que la Directiva sobre libre circulación se aplica también a situaciones pasadas, por lo que permite a los Estados miembros investigar y constatar posibles fraudes matrimoniales aunque la persona afectada ya se beneficie de la normativa.

La sentencia responde a un caso en Irlanda en el que un estudiante extracomunitario obtuvo un permiso de residencia y posteriormente la nacionalidad tras contraer matrimonio con una ciudadana de la UE poco antes de que expirara su permiso de residencia.

Las autoridades irlandesas sospecharon que dicho matrimonio fue de conveniencia y que los derechos de residencia se obtuvieron de manera fraudulenta, mientras que el interesado alegó que ya no estaba sujeto a dicha directiva al haber adquirido la nacionalidad.

El tribunal recordó que la directiva se aplica a los ciudadanos de la UE que residen en otro Estado miembro así como a su familia, y que una persona puede seguir vinculada a la norma en el período en que se benefició de ella.

El TJUE precisó que la facultad de investigación conferida a los Estados permite incluso la privación de la nacionalidad y de la condición de ciudadano de la Unión.