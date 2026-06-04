Empresa farmacéutica impulsa la innovación para la salud visual en América Latina

El encuentro se desarrolló a finales de mayo en un contexto de preocupación en la región, ya que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que en muchos países latinoamericanos existen aproximadamente 5.000 personas con ceguera y 20.000 con discapacidad visual por cada millón de habitantes.

La OPS añadió que, de este total de afectados por discapacidades visuales, al menos dos terceras partes están relacionadas con causas tratables como cataratas, defectos refractivos, retinopatía diabética, glaucoma y otras enfermedades de la retina.

Sebastián Arellano, director médico de Roche para el Caribe, Centroamérica y Venezuela, señaló que "la oftalmología atraviesa una etapa de transformación sin precedentes impulsada por la ciencia, la innovación y el intercambio de conocimiento médico".

"En Roche creemos que avanzar en investigación científica y promover conversaciones colaborativas sobre el futuro de la salud visual es esencial para continuar fortaleciendo las oportunidades de diagnóstico y atención para los pacientes", añadió Arellano.

Desde Roche, explican que, pese a los avances alcanzados durante las últimas décadas, organismos internacionales advierten que las necesidades globales en atención ocular seguirán creciendo y que entre los principales retos identificados están el aumento sostenido de la demanda, las limitaciones en datos e información y la necesidad de una mejor integración de la salud visual en los sistemas sanitarios.

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En ese sentido, destacan que la evidencia científica y la innovación médica juegan un papel interconectado y fundamental en la evolución de la atención oftalmológica al permitir la optimización de los resultados clínicos, personalizar abordajes y mejorar la toma de decisiones en salud.

Asimismo, resaltan que dentro del ecosistema de innovación, las tecnologías basadas en datos, incluida la inteligencia artificial, han mostrado potencial para apoyar procesos diagnósticos más precisos y oportunos en enfermedades como la degeneración macular asociada con la edad y otras patologías oftálmicas.

"Creemos que el futuro de la salud visual se construye a partir de la colaboración, la investigación y la innovación responsable. Continuar promoviendo espacios para compartir evidencia científica y fortalecer capacidades médicas es fundamental para responder a los desafíos actuales y futuros de la oftalmología", concluyó Arellano.