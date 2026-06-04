España condecora al casco azul serbio muerto en un ataque en Líbano con españoles heridos

Milovan Jovanivic recibirá a título póstumo la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo, que reconoce a los militares muertos o heridos en conflictos internacionales, como recoge la misiva a la que tuvo acceso EFE.

El fallecido había resultado herido de gravedad durante un incidente ocurrido anoche en su zona de despliegue y poco después fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde acabó perdiendo la vida, según un comunicado de la FINUL.

Robles se mostró ante el ministro Bratislav Gasic "profundamente apenada" por la "trágica muerte" del sargento, que se produjo en un ataque con morteros contra la base de Naciones Unidas en Marjayoun.

También expresó su condena por la situación de los tres cascos azules, dos españoles y uno de El Salvador, heridos en este "cruel ataque", que afecta "directamente" el servicio conjunto de las naciones bajo el mandato de UNIFIL (siglas en inglés de Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano).

"Es un fuerte recordatorio de los riesgos asumidos por las tropas al servicio de la paz y la seguridad internacionales", añade Robles, que reclama una investigación sobre el incidente, así como el respeto de la legalidad internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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Las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en Líbano desde septiembre de 2006 y el grueso del contingente está integrado en la operación Libre Hidalgo, que se encuentra en la base 'Miguel de Cervantes', cerca de Marjayoun, donde está el Cuartel General del sector este, liderado por España, si bien el sector también incluye batallones de India, Nepal, Serbia y de otras nacionalidades.