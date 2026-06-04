Excarcelan a acusado de un presunto plan para derrocar el Gobierno de Maduro en 2020

"Desde el Foro Penal confirmamos la excarcelación de John Jairo Gasparini, quien había sido arbitrariamente detenido el 19/03/2020", dijo la ONG en un mensaje en X sin ofrecer mayores detalles.

Gasparini, de 48 años, se encontraba recluido en la cárcel Rodeo III y tras casi cuatro años de una investigación fue condenado a 16 años de prisión bajo las acusaciones de traición a la patria, conspiración, y asociación para delinquir por un supuesto complot para derrocar a Maduro.

Para el momento de su detención era jefe de seguridad de la Alcaldía de El Hatillo de Caracas.

Su familia denunció en varias oportunidades tratos crueles e inhumanos hacia Gasparini.

Su hermana Sugled Gasparini dijo en una protesta en 2024 que el detenido dormía en un lugar "nada adecuado para un ser humano", donde los olores no eran "nada agradables".

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El Gobierno de Nicolás Maduro denunciaba constantemente supuestos planes para derrocarlo, uno de los más conocidos fue el de agosto de 2018, cuando en un acto oficial público, el entonces mandatario sufrió un atentado con drones.

En las últimas semanas y tras la captura de Maduro, la Administración encargada de Delcy Rodríguez ha ordenado cientos de liberaciones, acompañadas también de un proceso de amnistía, como parte de lo que la propia mandataria define como un nuevo momento político.

Rodríguez y su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, han ofrecido distintas cifras sobre los liberados, pero los familiares de presos políticos niegan que estén cumpliendo con lo que anuncian y piden que se publiquen listas de los detenidos.

Según Foro Penal, en Venezuela quedan más de 400 presos políticos.