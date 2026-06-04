Fondos ambientales caen al 0,03 % del presupuesto en la Argentina de Milei, según informe

Así lo indica un informe difundido este jueves, en la víspera del Día Mundial del Ambiente, por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que advirtió sobre una "regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas de protección ambiental".

De acuerdo al informe, mientras en 2023 los recursos asignados al entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -degradado a rango de subsecretaría por el Ejecutivo de Milei- tenían un peso del 0,12 % sobre el total del Presupuesto de Argentina, esa proporción se redujo al 0,03 % en 2026.

El país suramericano no contó con leyes de presupuesto en 2024 y 2025, por lo que el Gobierno de Milei ejecutó gastos en función de las pautas presupuestarias establecidas para 2023, fuertemente depreciadas por la elevada inflación que registró Argentina.

Según el informe, durante 2024 y 2025 el presupuesto ejecutado por la actual Subsecretaría de Ambiente se ajustó prácticamente en un 80 % en ambos ejercicios en relación a 2023, mientras que el Presupuesto 2026 convalidó "el ajuste realizado de manera arbitraria en años anteriores, y sostiene el 80 % de recorte".

"Una característica particular de la Administración de Javier Milei ha sido negar la relevancia de las políticas socioambientales y el rol del Estado en cuanto a la planificación y puesta en marcha de planes de mitigación y de adaptación al cambio climático", sostuvo la organización no gubernamental.

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La FARN recordó que el Gobierno de Milei promovió la derogación o la modificación de normas y la disolución o eliminación de entes y fondos destinados al cuidado del ambiente.

El Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y traspasó el Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad, entre otras medidas.

En su decimoctavo informe anual, la FARN también señaló el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Argentina al adherir al Acuerdo de París, como la presentación de un informe actualizado de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que el Gobierno de Milei -que ha negado la existencia del cambio climático- debía hacer antes de febrero de 2025.

El documento de la FARN también advierte sobre la acelerada pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, incluyendo la pérdida de miles de hectáreas de bosques nativos y los efectos de fenómenos como la sequía.