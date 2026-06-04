Grupo argentino Newsan compra Glaciar Pesquera y suma centro de operaciones en Francia

Newsan indicó en un comunicado que la compra de Glaciar Pesquera -fundada en 1995 por la canadiense Clearwater Seafoods y el empresario pesquero argentino Eduardo González Lemmi- le permitirá incorporar la vieira patagónica a su portafolio de productos.

Mediante esta adquisición, Newsan sumará además un centro de operaciones en Francia para fortalecer su distribución global de productos pesqueros.

Con sede en la ciudad argentina de Mar del Plata, Glaciar Pesquera está dedicada a la captura, procesamiento y comercialización de vieiras patagónicas congeladas a bordo.

La compañía, que cuenta con 170 empleados, opera dos buques factoría y una planta en tierra y cámara frigorífica en la sureña ciudad argentina de Ushuaia.

Newsan indicó que esta adquisición -cuyo monto no informó- representa "un paso clave para profundizar la integración del negocio, ampliar la escala operativa y enriquecer la oferta en segmentos de nicho premium".

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"Al sumar la vieira patagónica sustentable, consolida su posicionamiento en las góndolas internacionales más competitivas de la mano de uno de los actores más prestigiosos y sustentables del Atlántico sur", resaltó la compañía.

Con flota propia y asociada y plantas de procesamiento, Newsan es uno de los mayores exportadores de productos pesqueros de Argentina, desde donde también exporta miel.

El grupo, además, se dedica a la fabricación, importación y comercialización de electrodomésticos y productos electrónicos, bicicletas, monopatines eléctricos y motos eléctricas y de combustión.

En 2024, ingresó al sector de consumo masivo comercializando productos de higiene personal y luego adquirió el 50 % de Cdimex, empresa dedicada a las fragancias y los productos de belleza.

En marzo de 2025, Newsan se introdujo en el mercado energético, a través de Edison Energía, con activos en la generación, el transporte y la distribución de electricidad.