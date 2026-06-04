Guterres condena muerte de un casco azul serbio en Líbano y advierte de crímenes de guerra

El militar murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba cerca de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos leves otros dos compañeros españoles.

El casco azul serbio resultó herido de gravedad durante un incidente ocurrido en su zona de despliegue y fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde falleció.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres expresó sus "más profundas condolencias" a la familia, compañeros y allegados del fallecido, así como al Gobierno y al pueblo de Serbia, y deseó una pronta recuperación a los otros dos casos azules españoles heridos.

La ONU informó de que ha abierto una investigación para esclarecer el suceso y recordó que siete miembros de la FINUL han muerto desde la escalada de hostilidades iniciada el pasado 2 de marzo.

"Los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz deben cesar", afirmó Guterres, y subrayó que estas acciones constituyen "graves violaciones del derecho internacional humanitario" y "podrían llegar a constituir crímenes de guerra".

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El secretario general instó además a todas las partes implicadas en el conflicto a "respetar el cese de hostilidades" anunciado el pasado 16 de abril y a "garantizar en todo momento la seguridad del personal de Naciones Unidas y la inviolabilidad de sus instalaciones".

La FINUL no atribuyó los lanzamientos de mortero a ningún actor específico, aunque estos tuvieron lugar en una región donde tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas israelíes en el sur del Líbano y el grupo chií libanés Hizbulá.

La misión de paz de la ONU opera en la franja comprendida entre la frontera de facto con Israel y el río Litani, una de las zonas más afectadas por los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hizbulá.