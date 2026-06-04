Hallan el foro de la extinta Altino, la ciudad romana desmantelada para construir Venecia

Las labores, iniciadas en octubre de 2025, han desenterrado una porción del centro monumental romano que incluye locales comerciales ('tabernae'), los muros de la 'cávea' (el graderío) del teatro principal y un tramo urbano de la Vía Annia, una importante carretera romana del siglo II a.C. que conectaba Padua con Aquilea.

Los hallazgos se produjeron en un sector de 26 hectáreas que representa un tercio de la urbe sepultada y que nunca había sido explorada mediante excavaciones sistemáticas, ya que su estructura solo se conocía por prospecciones geofísicas aéreas, un método de exploración científica no invasiva que permite localizar estructuras bajo el subsuelo sin necesidad de excavar, realizadas hace 20 años.

Históricamente, Altino fue uno de los centros urbanos más ricos del norte de Italia hasta que, entre los siglos V y VII, las sucesivas invasiones bárbaras obligaron a la población a refugiarse en los islotes de la laguna, un entorno pantanoso de difícil acceso para los ejércitos terrestres que dio origen a los primeros asentamientos estables de Venecia.

Los restos hallados en los 602 metros cuadrados investigados hasta ahora desvelan cómo se produjo el declive de la ciudad romana y su posterior reconversión en una cantera de materiales para la nueva urbe, según un comunicado del Ministerio de Cultura.

La directora de los Museos Arqueológicos Nacionales de Venecia, Marianna Bressan, explicó que las evidencias demuestran que los edificios públicos del foro romano sufrieron un "expolio quirúrgico" medieval, ya que los habitantes desmantelaron las estructuras de Altino para transportar las piedras, ladrillos y mármoles a la laguna y reutilizarlos en la construcción de los primeros palacios venecianos.

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Por su parte, el director general de Museos de Italia, Massimo Osanna, destacó que la campaña inaugura una nueva fase de estudios en el yacimiento y defendió que el conocimiento científico es la principal herramienta para salvaguardar el patrimonio.

Los trabajos de campo, realizados en colaboración con la Universidad de Padua (norte), concluyeron su primera fase este jueves con una jornada de puertas abiertas que permitió al público observar los restos sobre el terreno antes de que las piezas recuperadas sean trasladadas para su análisis en laboratorio.