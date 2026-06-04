Iberoamérica contará con rutas e itinerarios culturales certificados

Varias delegaciones asisten a la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, que se celebra en Huelva (España) promovida por la propia OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Es el primer programa de este tipo en Iberoamérica, con objetivos como definir los criterios, parámetros e indicadores para la certificación de esas vías culturales de la región.

También participan instituciones españolas como el Ministerio de Cultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Diputación Provincial de Huelva.

"Damos un paso importante para la cooperación cultural en la región al establecer por primera vez un marco común iberoamericano para el reconocimiento, desarrollo y certificación de rutas e itinerarios culturales", dijo el director general de Cultura de la OEI, Raphael Callou.

Contribuirá a fortalecer, añadió, un extraordinario patrimonio cultural compartido, y favorecerá al mismo tiempo el desarrollo sostenible de los territorios, la participación de las comunidades y una mayor integración cultural iberoamericana a partir de la historia, la diversidad y los valores comunes.

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Este programa de rutas culturales fue uno de los encargos salidos de la última Conferencia Iberoamericana de ministros de Cultura, que se celebró en Barcelona (España) el pasado mes de noviembre.