ICC pide a México actuar frente a "desafíos ambientales" para proteger recursos naturales

En un comunicado, el organismo que representa a la Cámara de Comercio Internacional alertó de que en México existe una brecha "creciente" entre "los compromisos climáticos asumidos y la velocidad con la que se están implementando las soluciones necesarias para alcanzarlos".

"El reto es significativo porque después de Brasil, México se mantiene como el segundo emisor de dióxido de carbono de América Latina, con emisiones que alcanzaron 476 millones de toneladas en 2024, de acuerdo con datos del Banco Mundial", apuntó la ICC en la víspera del Día Mundial del Medioambiente.

También, mencionó la "presión" que sufre el país en materia hídrica, con 144 de los 653 acuíferos nacionales en "condiciones de sobrexplotación".

Asimismo, el organismo advirtió que anualmente hay pérdidas forestales de 203.552 hectáreas, lo que, añadió, equivale a "una superficie superior a la extensión territorial de la Ciudad de México".

Ante esta situación descrita, la ICC instó a "acelerar" una agenda orientada a "fortalecer la resiliencia ambiental y la competitividad sostenible".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las medidas a adoptar, citó el impulso de la descarbonización del sector productivo con energías limpias, fortalecer la seguridad hídrica, erradicar la tala clandestina o incrementar la financiación de proyectos sostenibles que ayuden a adaptarse al cambio climático.

"La magnitud de los desafíos ambientales exige acelerar la implementación de soluciones que permitan responder a la presión que enfrentan los recursos naturales y fortalecer la resiliencia ambiental del país", destacó el presidente de la ICC, según el comunicado.

Por ello, solicitó construir una economía "más competitiva y resiliente" en el contexto climático actual.

Por su tamaño y población, México es un país que genera una gran cantidad de residuos sólidos (casi 140.000 toneladas diarias según las autoridades), por lo que las organizaciones no gubernamentales lo consideran un país clave en la lucha contra el cambio climático a nivel global.