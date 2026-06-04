India evita comentar la transición venezolana y dice que trabaja con gobierno "amistoso"

"Todos sabemos que hubo una transición en Venezuela, pero estamos trabajando con un gobierno que es amistoso y que quiere asociarse con la India. Nosotros queremos corresponder a eso", declaró el secretario encargado de América Latina del Ministerio indio de Exteriores, Rudrendra Tandon, durante una rueda de prensa.

El funcionario admitió que el primer ministro indio Narendra Modi y la líder venezolana mantuvieron una conversación "muy franca al respecto", tanto en los encuentros donde estaban todos presentes como durante su almuerzo de trabajo, pero aclaró que no creía conveniente entrar en los detalles de esas conversaciones.

El alto diplomático justificó su postura argumentando que "ambas naciones han mantenido tradicionalmente vínculos muy estrechos y han colaborado de forma habitual a nivel internacional", por lo que el actual acercamiento supone únicamente volver a la normalidad.

Desde la captura de Maduro, acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de EE. UU., la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha estrechado lazos con el Gobierno de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Washington asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado una reforma para liberalizar el sector petrolero y una amnistía para presos políticos.

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Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió a establecer "lo antes posible" las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva comisión electoral.