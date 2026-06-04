Irán conmemora la muerte del ayatolá Jomeini reivindicando su victoria ante EEUU e Israel

Miles de personas se congregaron en el mausoleo del fallecido líder en el sur de Teherán para una ceremonia a la que han asistido altos cargos y donde también se rindió homenaje, entre rezos y eslóganes, a su sucesor, Alí Jameneí, asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

La ceremonia se realizó con la ausencia del actual líder, Mojtaba Jameneí, aunque se leyó un discurso supuestamente escrito del ayatolá en el que reivindicó la figura de su antecesor y atacó al imperialismo.

"El imperialismo está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir el progreso de Irán", dijo el discurso leído del actual líder supremo, añadiendo que Estados Unidos e Israel "no aceptan la existencia de un Irán fuerte e independiente".

"El enemigo ha sido derrotado en su confrontación con las Fuerzas Armadas. Dado que ha recibido un golpe decisivo tanto en el combate militar como en las plazas públicas y calles de Irán. Está experimentando una humillación profunda y significativa", aseguró en el discurso.

Y además llamó a enfrentarse al enemigo con "firmeza, claridad de visión" y preservando la unidad.

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Jomeini falleció a los 86 años el 3 de junio de 1989 y fue el fundador de la rígida y autoritaria República Islámica tras la revolución que derrocó al sha Mohamed Pahlaví.

Este año la conmemoración se realiza en mitad de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, en la que han matado a miles de personas, incluidas al sucesor de Jomeini y la mayoría de la cúpula militar de la república, y que cumple ya más de 3 meses sin que se haya llegado a un acuerdo para su fin.