Irán dice que el mínimo es que Israel retroceda al punto previo a la guerra en Líbano

"La exigencia mínima de la Resistencia (Irán) es el retroceso del régimen usurpador (Israel) al punto previo al inicio de la guerra de 40 días", dijo Qaani en un mensaje de apoyo a Líbano en redes sociales.

Asimismo añadió: "los combatientes libaneses pronto verán los frutos de su valiente resistencia".

Este mensaje fue lanzado el mismo día que el líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, criticó las "humillantes" negociaciones celebradas estos días con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

"El resultado de las absurdas, humillantes y vergonzosas negociaciones directas (...) es la declaración de Washington. Esta declaración describe los principios fundamentales que Estados Unidos e Israel conciben para la subyugación del Líbano al proyecto del Gran Israel", sentenció el clérigo chií.

"No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y ​​atacaremos donde sea que decidamos y podamos", dijo en un mensaje escrito, su forma de comunicación más común desde el inicio del conflicto.

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El Líbano e Israel mantuvieron durante los últimos dos días una ronda de diálogo en Washington, que culminó anoche con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hizbulá en el sur del territorio libanés, donde se crearían "zonas piloto".

El presidente libanés, Joseph Aoun, había confirmado este jueves que estaban esperando "respuestas" internas a la propuesta, principalmente por parte de Hizbulá, cuyo líder parece ahora haber cerrado la puerta al trato, al menos de forma indirecta.