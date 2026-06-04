Jefe del Comando Sur de EE.UU. viaja a Guatemala tras polémica por posibles ataques aéreos

El general Francis L. Donovan también tiene previsto entrevistarse con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

La delegación diplomática estadounidense informó que el encuentro con la cúpula militar guatemalteca abordó la necesidad de estrechar la alianza de seguridad y coordinar esfuerzos que impidan a los "actores malignos" consolidarse en el Hemisferio Occidental.

"Las conversaciones se centraron en la expansión de la cooperación en defensa entre Estados Unidos y Guatemala, incluyendo los esfuerzos de colaboración en curso para combatir a los narcoterroristas y negar a los actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental", publicó en sus canales oficiales la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Guatemala es considerada por Washington como un miembro clave de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y uno de sus socios de defensa más valiosos en la región.

Las reuniones del jefe militar estadounidense en el país centroamericano ocurren en un momento de máxima atención mediática sobre el alcance real de la cooperación de Washington en suelo guatemalteco.

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El debate se avivó tras una reciente publicación del diario estadounidense The New York Times, que afirmó que el país centroamericano habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra carteles de la droga a partir de este mes, tras una supuesta llamada el 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

Dicha posibilidad fue descartada de forma tajante el pasado 28 de mayo tanto por el ministro Sáenz, quien garantizó entonces que "no van a haber soldados extranjeros haciendo operaciones en aire, mar y cielo nacional en Guatemala", como por el propio presidente guatemalteco, que limitaron la ayuda a la transferencia de capacidades e inteligencia.

"Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico", aclaró entonces Arévalo al desmentir la futura presencia de tropas operativas en el país.