La Bolsa de Londres sube un 0,27 % ante un posible alto el fuego entre Israel y Líbano

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 28,02 puntos hasta 10.360,32 enteros, mientras que el secundario, el FTSE 250, ascendió un 0,50 %, hasta 23.302,65 puntos.

El Líbano e Israel mantuvieron durante los últimos dos días una ronda de diálogo en Washington, que culminó anoche con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y de la presencia armada de Hizbulá en el sur del territorio libanés, donde se crearían "zonas piloto".

La perspectiva de avances diplomáticos en Oriente Medio hizo caer más de un 3,8 % el precio del petroleo europeo brent, que bajó hasta los 94 dólares a media sesión de este jueves, para situarse en torno a 95 al cierre del mercado bursátil.

Entre los ganadores en la bolsa estuvieron la compañía de análisis de datos Relx Plc, que aumentó un 6,03 %; el grupo LSE, gestor de las plataformas de negociación de la bolsa londinense, que sumó un 5,29 %, y la cadena de tiendas de equipamiento deportivo JD Sports Fashion, que acabó con un 4,67 % más.

Encabezaron la tabla de pérdidas la aseguradora Prudential, que cayó un 7,6 %; los supermercados Sainsbury, que se dejaron un 3,09 %, y el banco Standard Chartered, cuyos títulos retrocedieron un 2,81 %.