La derecha italiana celebra el archivo de la causa que vinculaba a Berlusconi con la mafia

La jueza de instrucción del Tribunal de Florencia Patrizia Martucci decretó el sobreseimiento del caso al considerar que "no existen pruebas concretas de contactos o relaciones directas entre la Cosa Nostra (la mafia siciliana) y Silvio Berlusconi y, por lo tanto, con Marcello Dell'Utri", según recogen los medios locales.

La decisión pone fin al sexto intento de la Fiscalía de esclarecer los supuestos "instigadores ocultos" de los atentados perpetrados hace más de tres décadas en Florencia, Milán y Roma, que causaron diez muertos, decenas de heridos y graves daños en la Galería de los Uffizi (Florencia).

La primera ministra, Giorgia Meloni, celebró la noticia y aseguró que la decisión de la jueza supone "la enésima confirmación de una verdad histórica y judicial incontrovertible" y acaba con "la única conclusión posible: la absoluta inexistencia de relaciones entre Silvio Berlusconi y la criminalidad organizada".

Meloni denunció que, durante treinta años, "una comunidad política entera, compuesta por millones de italianos, fue injustamente puesta ante la sospecha infamante de que el consenso obtenido en las urnas se apoyara en financiamientos mafiosos".

En la misma línea se expresó el ministro de Asuntos Exteriores y líder de Forza Italia, el partido fundado por Berlusconi, Antonio Tajani, quien cargó contra una parte de la magistratura.

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"Nada de instigadores ocultos. De inquietante y oculto solo está la acción de aquella parte de la magistratura que ha usado falsas acusaciones, que ya se desmentían por sí solas, como un mazo político intentando reescribir la historia de nuestra democracia", aseguró.

También la familia de Berlusconi celebró el archivo de la causa, y su hija mayor, Marina Berlusconi, defendió que su padre fue "uno de los principales protagonistas en la lucha contra el crimen organizado en Italia".

Marina Berlusconi aprovechó el fallo para criticar con dureza el funcionamiento de los tribunales e instó a la clase política a actuar tras el fracaso del referéndum de marzo sobre la reforma de la justicia.

"Como ciudadana que ha presenciado de cerca demasiados desastres judiciales, espero que los políticos no dejen de lado este asunto: hay muchos problemas que resolver, empezando por la falta de verdadera responsabilidad civil entre los magistrados. El sistema judicial sigue en estado de emergencia. La bandera del debido proceso no puede ni debe arriarse", aseguró.

La causa ahora archivada se había reabierto después de que en 2016 la justicia interceptara unas escuchas en prisión al histórico jefe mafioso Giuseppe Graviano, en las que aseguraba que Berlusconi le había pedido "un favor".