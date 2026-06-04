La India dice que Venezuela ya es su tercer proveedor en compras puntuales de crudo

"Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. La economía india es una gran consumidora de crudo y tendrá una demanda estable y creciente durante muchos años. Por tanto, en el sector energético vemos una complementariedad perfecta", declaró el secretario encargado de América Latina del Ministerio indio de Exteriores, Rudrendra Tandon.

El funcionario afirmó en una rueda de prensa que Rodríguez mantuvo este jueves conversaciones oficiales con el primer ministro indio, Narendra Modi, que se extendieron durante un almuerzo de trabajo, y que más tarde tenía previsto reunirse con el ministro de Petróleo.

"En nuestras compras puntuales, Venezuela ya ha emergido como el tercer mayor proveedor este mes. Así que, naturalmente, las conversaciones de hoy se centraron en forjar una asociación energética", agregó.

El dato se refiere a las compras puntuales de crudo, mientras que cifras de la consultora Kpler compartidas previamente con EFE situaban a Venezuela como el cuarto mayor proveedor total de petróleo de la India en abril y mayo, por detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Según Kpler, la India importó 319.200 barriles diarios de crudo venezolano en lo que va de mayo, un 13,9 % más que el mes anterior. Antes de abril, el país asiático no compraba petróleo venezolano desde mayo de 2025.

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Tandon evitó detallar el contenido de la reunión entre Modi y Rodríguez, pero afirmó que de la conversación emergió la idea de que el sector energético venezolano atraviesa una "transformación fundamental" y que Caracas ve en India una demanda estable a largo plazo.

"Existe una complementariedad perfecta para que India y Venezuela trabajen en el sector energético, tanto aguas arriba como aguas abajo", sostuvo.

La visita se produce después de que India reactivara sus compras de crudo venezolano tras la flexibilización de sanciones estadounidenses y en medio de la búsqueda de suministros alternativos por la crisis en el estrecho de Ormuz.

El funcionario indio señaló que las conversaciones también buscaron ampliar la cooperación económica en minería, ganadería, transporte, agricultura, maquinaria, sector automotriz y farmacéutico.