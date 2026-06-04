La inflación en Bolivia subió en un 2,13 % en mayo debido a las protestas y bloqueos

Según el reporte, la variación de los precios a 12 meses se situó en un 12,51%.

El incremento de mayo se explica principalmente por la variación positiva de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas (6,05 %), alimentos consumidos fuera del hogar (1,8%), salud (0,55%), alcohol y tabaco (0,49 %) y comunicaciones (0,46 %), entre las cifras más importantes.

Por regiones, la más inflacionaria es el área formada por las ciudades vecinas de La Paz y El Alto con un 5,41 %, seguida de la sureña de Tarija (2,20 %), y las andinas de Oruro (1,47 %) y Potosí (1,05 %).

Al contrario, la región productora de Santa Cruz (este) tuvo una variación negativa del 0,08 %.

Por productos, los aumentos más significativos se registraron con el tomate con casi un 57 %, la zanahoria (42 %), el plátano (19,93 %), y las carnes de pollo y res con incrementos entre 6,73 % y 8,57 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La previsión realizada por el Gobierno antes del conflicto era una inflación de 14 % para fin de año, después de que en 2025 la cifra llegó a un 20,4 %.

Los precios subieron debido a las protestas y los bloqueos que afectan principalmente a las zonas andinas que llevan cinco semanas.

Los cortes de ruta que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.