La OTAN lleva al Báltico a 6.000 militares en maniobras para "disuasión robusta"

La operación, dirigida por la Sexta Flota de los Estados Unidos, estará centrada en "la guerra antisubmarina, las operaciones anfibias y las contramedidas contra las minas", según precisó la OTAN, mientras que desde las Fuerzas Armadas de Alemania, señalaron en un comunicado que las maniobras sirven como "demostración de disuasión robusta".

Las BALTOPS 2026, según el Ejército alemán, están destinada a "garantizar la libertad de navegación en el mar Báltico", y tiene un escenario centrado "en las necesidades operativas para garantizar la defensa nacional y de la alianza, así como para participar en operaciones -incluida la lucha contra el terrorismo internacional- en la zona marítima del Báltico".

Las maniobras, con abundante presencia de medios militares navales y aéreos, representan "una misión que va más allá del mar Báltico: la protección conjunta de todas las rutas marítimas estratégicas, desde la costa este de Estados Unidos hasta los países bálticos", indicaron las Fuerzas Armadas de Alemania, país que cuenta con unos 2.400 kilómetros de costa, sumadas sus riberas del Mar del Norte y del mar Báltico.

El mar Báltico se ha convertido en uno de los puntos calientes de la geopolítica europea después del inicio de la guerra a gran escala lanzada por Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, tanto por los incidentes en los que infraestructura submarina europea ha resultado dañada como por las recurrentes intercepciones de aviones militares rusos en la región.