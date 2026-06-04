La periodista Catalina Gómez Ángel gana Reconocimiento a la Excelencia de Fundación Gabo

Gómez Ángel, quien trabaja como corresponsal freelance en Irán, fue la ganadora de este reconocimiento "por su valentía, independencia y rigor narrativo al cubrir algunos de los conflictos más complejos del mundo contemporáneo desde una mirada latinoamericana que pone a las víctimas y a la experiencia humana en el centro de la historia", señaló la Fundación Gabo.

Para el Consejo Rector de la Fundación, Gómez Ángel es "una periodista que encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos".

La reportera ha cubierto algunos de los conflictos más complejos de la actualidad, como las guerras en Ucrania y en Irán, desde donde informa para diferentes medios.

Gómez Ángel, agrega el acta del Consejo Rector, "abarca con precisión los aspectos geopolíticos y tácticos de la guerra sin descuidar el lado humano del conflicto, logrando un periodismo que descoloniza la mirada sobre el mundo, apostando por la empatía y la presencia física en el terreno".

El pasado 7 de abril, la periodista colombiana fue galardonada con el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, que recogió en la ciudad española de Córdoba y en su nombre una de sus amigas más cercanas, ante la imposibilidad de Gómez Ángel de salir de Teherán.

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El Reconocimiento a la Excelencia le será entregado en la ceremonia del Premio Gabo 2026, que se realizará el próximo 24 de julio en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá como parte de las actividades de la XIV edición del Festival Gabo.