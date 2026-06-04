La UE no puede ser mediadora en las negociaciones de paz en Ucrania, según Putin

"Una cosa es participar en negociaciones y otra muy distinta ser mediador. ¿Cómo puede la UE o los países miembros ser mediadores cuando apoyan directamente a un país con el que mantenemos un tenso conflicto?", aseguró Putin en una reunión con las agencias internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin subrayó que Rusia no rechazó el diálogo con la UE y aseguró que no impone ningún negociador, pero cree que debe ser alguien en quien puedan confiar, y que ese es el principal problema.

Aunque aseguró que no son amigos, el mandatario ruso defendió proponer anteriormente al excanciller alemán Gerhard Schröder como interlocutor porque "tiene una postura definida y valor para defenderla", y aprecia "pocos políticos en Europa con esas cualidades".

A pesar de haber ignorado durante todo 2025 las solicitudes de los políticos europeos de participar en el diálogo Rusia-Ucrania con Estados Unidos como mediadores, Putin señaló hoy que Rusia nunca se negó a mantener contactos con ellos.

"Solo tienen que llamar. Si quieren venir, que vengan. Pero no quieren", añadió.

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Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que también participa en el foro, rechazó categóricamente negociar con la parte europea.

"No vamos a hablar con ellos", zanjó, citado por TASS.