La UNSMIL niega la existencia de un programa de asentamiento de migrantes en Libia

En un comunicado, la UNSMIL aseguró que todas las afirmaciones que sostienen la existencia de un programa de asentamiento de migrantes en Libia por parte de agencias de la ONU "carecen por completo de fundamento" y advirtió de que la difusión de información "errónea" ha contribuido a aumentar las tensiones y a incitar a la violencia contra su personal.

Estos desmentidos se producen tras la circulación en redes sociales libias de supuestos documentos que indicarían que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) habría emitido tarjetas de asilo a varios migrantes en el país magrebí.

Asimismo, la UNSMIL afirmó que la ACNUR trabaja en cooperación con las autoridades libias para encontrar soluciones fuera del país para las personas que "huyen de la guerra, el conflicto y la persecución", mediante su evacuación a terceros países o el retorno voluntario a sus países de origen.

Ante la difusión de estos supuestos documentos, cientos de manifestantes se concentraron este jueves en Trípoli frente a la oficina del ACNUR y posteriormente irrumpieron en la entrada principal de la sede de la UNSMIL, lo que desencadenó enfrentamientos con el personal de seguridad.

Tras lo sucedido, la misión condenó "enérgicamente" cualquier incitación a la violencia o amenaza contra el personal de la ONU, así como los actos de vandalismo o ataques contra sus instalaciones y bienes.

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Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha convertido en un importante país de tránsito para migrantes hacia Europa, procedentes principalmente del África subsahariana.