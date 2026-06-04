Liberan a productor de ascendencia brasileña secuestrado desde febrero pasado en Paraguay

Almir de Brum, de 32 años y quien permanecía en cautiverio desde el pasado 21 de febrero, fue liberado en la localidad de Marina Cué, en el distrito (municipio) de Curuguaty, departamento de Canindeyú (noreste), donde logró contactar a su padre por vía telefónica, dijo el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, al canal ABC TV.

"Para nosotros está bien, evidentemente con varios kilos menos. Lo importante es que él está sano y salvo con sus familiares", agregó el jefe policial, quien aseguró que el joven será atendido por un equipo médico para corroborar su estado de salud.

El Ministerio del Interior también confirmó la liberación del agricultor, sin abundar en detalles, y difundió fotografías y un video en el que se observa al joven sentado, visiblemente delgado y con una barba abundante, rodeado por sus familiares.

De Brum fue retenido mientras trabajaba en una cosecha de soja en el poblado de Yerutí, ubicado en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú (norte).

En el lugar donde se produjo el secuestro fueron hallados en ese entonces panfletos alusivos a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero las autoridades no confirmaron ni descartaron la participación de ese grupo en el secuestro.

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El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Esta guerrilla tiene 13 miembros activos, según el Gobierno paraguayo.