Los colegios italianos necesitarán el permiso de los padres para impartir educación sexual

La ley obtuvo en el Senado 78 votos a favor y 38 en contra, quedando así aprobada definitivamente tras haber recabado el 'sí' de la Cámara de Diputados en diciembre.

El texto fue propuesto por el actual ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, y obliga a que los colegios obtengan el beneplácito de los padres para impartir educación sexual entre sus alumnos a partir de los once años de edad.

"Las instituciones educativas están obligadas a solicitar el consentimiento informado previo de los padres o de los estudiantes, si son mayores de edad, para participar en cualquier actividad relacionada con temas vinculados al ámbito de la sexualidad", señala el texto.

Además, los centros deberán poner a disposición de los padres el material didáctico que se impartirá para su "adecuada revisión" y los cursos deberán contar con la presencia de un docente.

El ministro, de la ultraderechista Liga, consideró que "protege a los niños de la confusión de la propaganda de género y devuelve la voz a los padres sobre los temas de la identidad de género" en la adolescencia.

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La ley ha sido duramente criticada por la oposición y por asociaciones porque creen que torpedea los esfuerzos por impartir educación sexual y afectiva en un país, Italia, gravemente marcado por la violencia machista.

El Partido Demócrata, principal formación opositora, cree que esta ley es "una vergüenza que devuelve a Italia al Medievo", en palabras de su portavoz de Derechos y activista LGBT, Alessandro Zan.

"En vez de reforzar la educación sexo-afectiva en un país lacerado cada día por los feminicidios, la violencia machista y los delitos de odio, la derecha hace lo contrario subordinando el aprendizaje al consentimiento de los padres, como si los muchachos esperaran su permiso para relacionarse", lamenta en una nota.

El presidente de la asociación de homosexuales Gaynet, Rosario Coco, ha denunciado que el Gobierno está de este modo "renunciando abiertamente a transmitir" a las jóvenes generaciones los consejos sobre sexualidad, discriminación o enfermedades de transmisión sexual.

La Fundación 'Una Nessuna Centomila', dedicada a combatir la violencia contra las mujeres, recordó que Italia ya está a la cola a nivel internacional en el tema de la educación sexual y que esta ley solo "aumentará el oscurantismo", abandonando a los y las jóvenes del país a las búsquedas por internet.